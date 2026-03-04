Lagerarbetare, semestervikariat
2026-03-04
Vi tror inte att det är i stålet eller i röret som vår framgång sitter. Det är i människan - som vänder och vrider på ett problem, som lyssnar och som förstår, som är trevlig att möta och enkel att tycka om. På Heléns bygger vi starka team och en positiv företagskultur, där våra medarbetare ges spelutrymme att forma sin egen karriär. Som Skandinaviens ledande leverantör av industriella stålrörslösningar kan vi erbjuda varierande arbetsuppgifter, en hel del personligt ansvar och internationella karriärmöjligheter, vilket skapar förutsättningar för utveckling och framgång - för både dig och Heléns.
Vi söker semestervikarier till vårt lager i Halmstad.
Tjänsten innebär att lasta och lossa gods, orderplock på vårt lager samt interntransport av stålrör. Du använder truck och travers till din hjälp. Allt arbete återrapporteras i affärssystemet SAP. Vi tillämpar arbetsrotation för ett hållbart arbete.
Vi letar efter er som har erfarenhet av lagerarbete inom industrin samt mycket god vana av att köra motviktstruck, gärna långt gods, då vi hanterar långa längder, ofta över 6 meter.
Som person är du noggrann samt har lätt för att samarbeta med andra. Vi ser att du har en positiv inställning till att lära nytt och att du är nyfiken på teknik, i kombination med en trevlig personlighet. Arbetet sker stundtals under högst tempo och med viktiga deadlines, varför du måste vara stresstålig utan att tappa fokus på säkerhet och servicenivå.
Vi söker dig som gillar att lära mer, har ett engagemang och en egen drivkraft, är du sedan nyfiken, öppen och gillar att vara en viktig kugge i ett team kan du vara den vi söker.
Vi ser gärna att du har lägst gymnasiekompetens samt god datavana. Du måste ha körkort för bil och truckkort, dessutom är certifikat för travers meriterande.
Vi erbjuder dig ett sommarjobb i ett företag med en stark position på marknaden. Du kommer att ingå i ett gott gäng med trevliga och härliga kollegor. Arbetstiden är förlagd till 2-skift och/eller dagtid.
Har du frågor om tjänsten kontakta vår lagerchef Mikael Mårtensson. Du når honom lättast via vår växel, 035-14 90 00. Sök tjänsten så fort som möjligt eftersom vi rekryterar löpande.
Välkommen med din ansökan.
Heléns lagerför, bearbetar och levererar Skandinaviens bredaste sortiment av stålrör, stång och profiler till industrin. Med gedigen kunskap som vilar på snart 100 års erfarenhet av branschen och i nära samarbete med våra kunder, tar vi fram ett optimalt och kostnadseffektivt upplägg - från konstruktions- och produktionslösningar, till logistik- och affärslösningar. Heléns är en del av nederländska Van Leeuwen Pipe and Tube Group och tillsammans är vi verksamma i praktiskt taget alla industrisektorer, med ett nätverk som består av fler än fyrtio filialer lokaliserade världen över. Ersättning
