Lagerarbetare pack och plock | Lernia | Mönsterås
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Mönsterås Visa alla lagerjobb i Mönsterås
2026-08-03
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Som lagerarbetare med ansvar för pack och plock hos Lernia i Mönsterås kommer du att ingå i ett team där noggrannhet, tempo och samarbete värdesätts högt. Omgående start!Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Du arbetar med plockning av order, packning och förberedelse för distribution enligt givna instruktioner. Arbetet innefattar även kontroll av varor, fyllnads- och emballagehantering samt rapportering av avvikelser. Arbetet är förlagt till dagtid och du slutar vid lunch på fredagar.Dina arbetsuppgifter
Plocka varor enligt orderrader och plocklistor
Packa och förbereda leveranser för utgång
Märka och sortera paket samt säkerställa korrekt dokumentation
Viss truckkörning
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs i ett fysiskt arbete. Du arbetar självständigt men uppskattar också att samarbeta i team för att nå gemensamma mål.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Tidigare erfarenhet från lager-, plock- eller packarbete
Grundläggande datorvana och erfarenhet av skanningsutrustning är meriterande
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande
Truckkort (A/B) och erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet av plocksystem
Erfarenhet av bokningssystem gällande transporterOm företaget
Du blir anställd som konsult via Lernia och placeras hos en kund i Mönsterås. Kunden är verksam inom logistik/distribution och erbjuder en trygg arbetsmiljö med fokus på säkerhet och utveckling. Som konsult hos oss får du stöd av en konsultchef och förmåner enligt kollektivavtal.
Övrig information
Placeringsort: Mönsterås
Anställningsform: Konsultuppdrag via Lernia
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dag
Hur du söker tjänsten
Ansök via ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor kontakta bemanning.kalmar@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7845938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Mönsterås kommun (visa karta
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383 32 MÖNSTERÅS Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10020401