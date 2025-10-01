Lagerarbetare på litet familjeföretag
2025-10-01
Till vårt grossistlager söker vi en medarbetare på heltid. Arbetet är förlagt till måndag-fredag kl 8.30-17.30. När det är mycket att göra kan det bli aktuellt även med helgarbete. Provanställning tillämpas. Du som söker ska ha gått ett gymnasieprogram med inriktning naturvetenskap, teknik eller ekonomi. Det är en fördel om du har truckkörkort och B-körkort.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på behov och kan omfatta plock och packning av kundbeställningar, uppackning av inleveranser, returhantering, slängande av emballage, etikettering, omstrukturering av lagret, relaterat datorarbete samt andra uppgifter som behöver utföras på ett lager.
Dina egenskaper
Du behärskar svenska väl och har en ganska god förståelse för skriven engelska. Du lär dig snabbt och är både noggrann och flitig. Efter en tids upplärning kan du utföra dina arbetsuppgifter snabbt och utan hjälp samt med ett minimum av fel. Du klarar att arbeta självständigt men ser även helheten i verksamheten och gör vad du kan för att arbetet ska fungera bra för dina kollegor och företaget i stort. Du har för avsikt att arbeta på lager åtminstone de närmaste åren.
Om KIDEK AB
KIDEK AB finns på Filborna industriområde och förser framför allt butiker i Sverige och Danmark med presentartiklar och leksaker. Vi är ett litet men växande familjeföretag som har funnits i 17 år och vi har ett knappt tiotal medarbetare.Tillträde
När vi funnit rätt sökande kan tillträde ske kort tid därefter men vi är även beredda att ta hänsyn till den sökandes situation.
Ansökan och frågor
Om du uppfyller kraven i denna annons och är intresserad mejlar du ett personligt brev och ditt CV till jobb@kidek.se
. Även eventuella frågor sänds till denna e-mailadress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@kidek.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kidek AB
(org.nr 556736-7460)
250 22 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kidek AB Jobbnummer
9536257