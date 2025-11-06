Lagerarbetare på kvällstid i Nässjö!
Pokayoke AB / Lagerjobb / Nässjö Visa alla lagerjobb i Nässjö
2025-11-06
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Nässjö
, Jönköping
, Värnamo
, Haninge
, Linköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som lagerarbetare på Pokayoke får du ett spännande arbete i en modern logistikverksamhet. Du blir en viktig spelare för våra kunders framgång, och kommer ha stora möjlighet att utveckla dina erfarenheter och kunskap.
För den här rollen söker vi någon som är noggrann och fokuserad samt gärna arbetar effektivt i en modern logistikmiljö.
Du kommer framförallt få arbeta med inleveranser av varor, samt att plocka och packa orders.
Vi söker dig som är tillgänglig omgående. Tjänsten är på heltid och arbetstiden är måndag-fredag kvällstid 15:45-23:45. Uppdraget sträcker sig december ut, men det finns chans till förlängning för rätt person.
Vad vi söker
Vi tror att du som söker är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och inställning. En hög arbetsmoral, driv och engagemang kommer man långt med.Kvalifikationer
Truckkort A+B
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete med orderplock
Körkort och bil
Låter detta intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "976". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9592111