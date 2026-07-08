Lagerarbetare på heltid i Arendal
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-08
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Trivs du med ett fysiskt arbete där struktur, noggrannhet och effektivitet står i fokus? Vill du arbeta i en modern logistikverksamhet med högt tempo och stort fokus på kvalitet och säkerhet? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu engagerade lagerarbetare till en av våra kunder i Arendal. Som lagerarbetare blir du en viktig del av det dagliga lagerflödet och bidrar till att gods hanteras korrekt, effektivt och levereras i rätt tid.
I rollen som lagerarbetare arbetar du i en strukturerad och modern lagermiljö tillsammans med engagerade kollegor. Du kommer att ansvara för att säkerställa ett effektivt lagerflöde genom att hantera inkommande och utgående gods samt se till att beställningar plockas och packas med hög kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av orderplock och packning, men även andra förekommande lageruppgifter såsom truckkörning, in- och utleveranser samt inventering.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Orderplock och packning av varor
Truckkörning
In- och utleveranser av gods
Registrering i lagersystem
Sortering och hantering av inkommande och utgående gods
Inventering och övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter
Bidra till ordning, säkerhet och effektivitet på lagret
Stötta och avlasta andra delar av lagerverksamheten vid behov
Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter och därför söker vi dig som är flexibel och trivs med att arbeta i en miljö där tempot kan variera.
Arbetstiden är förlagd måndag–fredag kl. 07:00–16:00 och tjänsten planeras att tillsättas omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som tycker om att arbeta praktiskt och som trivs med ett aktivt arbete. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk. Du arbetar strukturerat och förstår vikten av att kvalitet och effektivitet går hand i hand.
Rollen innebär både självständigt arbete med egna arbetsuppgifter och nära samarbete med kollegor för att säkerställa att lagerflödet fungerar på bästa sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har en positiv inställning, är pålitlig och tar ansvar för att arbetet blir korrekt utfört.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Giltigt truckkort
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Meriterande
B-körkort
Erfarenhet av lagersystem eller logistikarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Röra Byväg 9, (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9997429