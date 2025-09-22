Lagerarbetare / Orderplockare sökes - 2 tjänster
2025-09-22
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
Lagerarbetare / Orderplockare sökes - 2 tjänster
Plats: Sigtuna
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Om rollen
Är du en noggrann och engagerad person som trivs med ordning och struktur?
Nu söker vi två motiverade orderplockare till vår kund i Sigtuna.
Du erbjuds varierande arbetsuppgifter inom:
•
Orderplock
•
Packning
•
Sortering
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av orderplock eller liknande arbetsuppgifter
Är ansvarsfull, initiativrik och engagerad
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
Publiceringsdatum2025-09-22Kompetenser
•
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
•
Erfarenhet av orderplock
•
Systemvana
Vi erbjuder dig en chans att bli en del av ett härligt team där du får arbeta i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750) Arbetsplats
Nordisk Kompetens Jobbnummer
9521204