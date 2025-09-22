Lagerarbetare / Orderplockare sökes - 2 tjänster

Nordisk Kompetens AB / Lagerjobb / Sigtuna
2025-09-22


Visa alla lagerjobb i Sigtuna, Österåker, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Sigtuna, Upplands-Bro, Sollentuna, Täby, Uppsala eller i hela Sverige

Lagerarbetare / Orderplockare sökes - 2 tjänster

Plats: Sigtuna
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning

Om rollen

Är du en noggrann och engagerad person som trivs med ordning och struktur?
Nu söker vi två motiverade orderplockare till vår kund i Sigtuna.

Du erbjuds varierande arbetsuppgifter inom:


Orderplock


Packning


Sortering

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av orderplock eller liknande arbetsuppgifter
Är ansvarsfull, initiativrik och engagerad
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
Bidrar med energi och en stark vi-känsla på arbetsplatsen

Publiceringsdatum
2025-09-22

Kompetenser

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift


Erfarenhet av orderplock


Systemvana

Vi erbjuder dig en chans att bli en del av ett härligt team där du får arbeta i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordisk kompetens AB (org.nr 556987-0750)

Arbetsplats
Nordisk Kompetens

Jobbnummer
9521204

Prenumerera på jobb från Nordisk Kompetens AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordisk Kompetens AB: