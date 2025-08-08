Lagerarbetare och Reservdelsansvarig i Sollentuna!
2025-08-08
Vi söker dig som brinner för högklassig service. Söker du en arbetsplats där du får ta stort eget ansvar och där initiativ och att vara en lagspelare uppskattas? Då har vi rätt tjänst för dig!
Vår kund söker nu en engagerad och strukturerad medarbetare som vill ha en central roll i deras logistik- och installationskedja. Huvudansvaret ligger i att drifta och utveckla företagets reservdelslager. Som en viktig länk i serviceprocessen ser du till att serviceorganisationen får de reservdelar de behöver och att företagets övriga lager runt om i Sverige försörjs varje vecka. Rollen är avgörande för att säkerställa att rätt utrustning finns på rätt plats vid rätt tid.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat inköp och plockning av reservdelar, beställning av kaffemaskiner och förbrukningsmaterial samt att säkerställa korrekta lagersaldon genom kontinuerlig uppföljning och månatliga inventeringar. Du hanterar även garantiärenden och olika administrativa uppgifter kopplade till materialadministration, samt stöttar vid behov andra lagerfunktioner.
DETTA SÖKER VI
Vår kund söker dig som har ett naturligt driv och ett strukturerat arbetssätt. Du är nyfiken, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta tvärfunktionellt. Du är trygg i att arbeta i olika system, har goda kunskaper i Excel och affärssystem, och ser både detaljerna och helheten.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av lager- och flödeshantering, förmåga att planera inköp och arbeta proaktivt samt vara kommunikativ och samarbetsorienterad. Truckkort A+B är ett krav.
Tjänsten är på heltid, måndag till fredag 07.00-16.00, med start omgående.
OM FÖRETAGET
Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
