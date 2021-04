Lagerarbetare med truckkort sökes till Spånga - Performiq AB - Lagerjobb i Stockholm

Performiq AB / Lagerjobb / Stockholm2021-04-14TjänstebeskrivningHHar du lagererfarenhet och är på jakt efter ett nytt deltidsarbete? Har du dessutom truckkort och vill arbeta målinriktat på ett lager där hög kvalité är av yttersta vikt?Då kan du vara den vi söker för tjänsten som lagermedarbetare till MediCarrier i Spånga.2021-04-14Du plockar och packar varor till MediCarriers kunder med hjälp av plocktruck (A1). Arbetet utförs med Voice-röststyrning för att optimera arbetsflödet. I arbetet ingår många och olika tunga lyft. Det är viktigt att beakta säkerhetsrutiner och lämna varje plats i god ordning. Arbetet kräver fokusering, noggrannhet och effektivitet, där du kommer arbeta mot uppsatta mål och tighta deadlines. Det är viktigt att arbeta ergonomiskt riktigt. Arbetet är både självständigt och samverkande så att varje skiftlag når uppsatta mål.Du kommer vara anställd hos PerformIQ och arbeta som konsult hos MediCarrier.Arbetstider: Skiftarbete kl. 06.15 - 14.30 och kl. 14.30 - 22.45, måndag till fredag (både vardag och helgdag). Du kan arbeta förmiddagsskiftet, eftermiddagsskiftet eller båda.Krav på personDu som söker har ett par års erfarenhet av lagerarbete och truckkörning. Meriterande om du har arbetat på ett liknande lager med inriktning mot sjukvård.För att lyckas i rollen som lagerarbetare tror vi att du är en energisk och gillar fysiskt krävande arbete. Du har förmåga att arbeta strukturerat och drivs av att jobba mot uppsatta mål. Du är öppen och gillar samarbete. Som person är du även flexibel och stresstålig då tempot i arbetet kan variera från högt till lågt. Vidare är det viktigt att du är pålitlig och noggrann i ditt arbete så att kunder i slutändan får rätt varor till sig - att patienter i Stockholms län därmed får rätt vård i rätt tid.Krav för tjänsten är att du:behärskar svenska i tal och skrifthar gymnasieutbildning/examenhar truckutbildning enligt TLP10 och vana av att använda truck A1-B4. Detta kommer att kontrolleras under urvalsprocessen.Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som lagerarbetare.Start: OmgåendeOmfattning: DeltidArbetstid: Varierande arbetstider, två olika skift.Plats: SpångaUppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ med stor möjlighet till vidare anställning direkt hos kund.Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Christoffer Bergström på mail christoffer.bergstrom@performiq.se Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!FöretagspresentationMediCarrier AB är Region Stockholms logistik- och transportföretag, vårdens externa lager och med ett viktigt samhällsuppdrag. MediCarrier är ett dynamiskt, snabbväxandebolag och en viktig del att Region Stockholm är en attraktiv, hållbar och växanderegion. MediCarrier har ett sortiment med över 14.000 artiklar och förser vården med allt från operationssett till toalettpapper. MediCarrier hanterar vi ca 8.000 orderrader per dag. På lagret plockas och paketeras varor enligt kundens önskemål och där fokus ligger på service, säkerhet och noggrannhet.Totalt är vi ca 150 medarbetare på MediCarrier, ca 80 arbetar på lagret.MediCarrier bygger sitt medarbetarskap på Region Stockholms värdeord:kompetens, pålitlighet, öppenhet och samverkan - det ger oss riktning och utveckling.Om PerformIQPerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se Sökord: Lager, truck, orderplock, SpångaVaraktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-31Performiq AB5689529