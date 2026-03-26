Lagerarbetare med Truckkort
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Lagerjobb / Örnsköldsvik
2026-03-26
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och ansvarstagande lagerarbetare med truckkort!
Här får du möjlighet att bli en del av ett team i en miljö där tempot kan vara högt och sammanhållningen stark. Här trivs du som tycker om att ta ansvar, gillar ordning och reda och vill bidra till ett effektivt flöde i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Interna transporter av material inom anläggningen
Truckkörning med behörighet B1
Lastning, lossning och säker hantering av gods
Stöd i övriga logistik- och lagerrelaterade uppgifterPubliceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Har giltigt truckkort med behörighet B1 (krav)
Har erfarenhet av truckkörning och godshantering
Tidigare erfarenhet av godsmottagning
Har god fysik och en stark arbetsvilja
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att behålla struktur även under stress
Rollen kräver att du är ansvarstagande, samarbetsvillig och har ett högt säkerhetstänk. Du trivs med att arbeta i team, är lösningsorienterad och bidrar med en positiv attityd i vardagen. Vi är övertygade om att rätt personlighet och inställning kan göra hela skillnaden, därför värderar vi dina personliga egenskaper minst lika högt som din erfarenhet.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och få veta mer om vem du är och vilken kompetens du kan bidra med. För att vi på bästa sätt ska kunna bedöma din profil är det viktigt att du ansöker med både CV och personligt brev. Du skickar dina handlingar via vår hemsida OnePartnerGroup.se och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig på telefon följt av intervju, referenstagning och bakrundskontroll. Inför en eventuell anställning kommer även säkerhetssamtal och drogtest att genomföras.
I denna process jobbar vi med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av våra Konsultchefer - Amanda Domeij amanda.domeij@onepartnergroup.se
eller Daniel Johansson daniel.johansson@onepartnergroup.se
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos kunden. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.onepartnergroup.se/
Daniel Johansson daniel.johansson@onepartnergroup.se
9820421