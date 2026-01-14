Lagerarbetare med truckkort

Uniflex AB / Lagerjobb / Vetlanda
2026-01-14


Vi söker nu en lagerarbetare till vår kunds verksamhet i Vetlanda. Tjänsten passar dig som är strukturerad, noggrann och har erfarenhet av lagerarbete i en logistisk miljö där effektivitet och ordning är viktigt.
I rollen kommer du att arbeta med packning och plock av delar samt hantering av inkommande och utgående gods. Du ansvarar för att artiklar märks korrekt och att fraktsedlar hanteras enligt gällande rutiner. Truckkörning är en naturlig del av arbetet, där du bland annat kommer att köra 4-vägstruck.

Dina arbetsuppgifter
Packning och plock av delar

Märkning av artiklar

Hantering av fraktsedlar och dokumentation

Truckkörning, inklusive 4-vägstruck

Allmänt lagerarbete och ordning på lagret

Kvalifikationer
Truckkort (krav)

Erfarenhet av att köra 4-vägstruck

Vana av pack- och plockarbete

Noggrannhet och ansvarskänsla

Förmåga att arbeta självständigt och i team

Meriterande

Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete

Erfarenhet av affärs- eller lagersystem

Vi erbjuder ett varierande arbete i en stabil verksamhet med möjlighet till långsiktig anställning.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
* Tjänstepension
* Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
* Marknadsmässig lön
* Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
Uniflex Höglandet

Jobbnummer
9683816

