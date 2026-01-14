Lagerarbetare med truckkort
2026-01-14
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Uppvidinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en lagerarbetare till vår kunds verksamhet i Vetlanda. Tjänsten passar dig som är strukturerad, noggrann och har erfarenhet av lagerarbete i en logistisk miljö där effektivitet och ordning är viktigt.
I rollen kommer du att arbeta med packning och plock av delar samt hantering av inkommande och utgående gods. Du ansvarar för att artiklar märks korrekt och att fraktsedlar hanteras enligt gällande rutiner. Truckkörning är en naturlig del av arbetet, där du bland annat kommer att köra 4-vägstruck.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Packning och plock av delar
Märkning av artiklar
Hantering av fraktsedlar och dokumentation
Truckkörning, inklusive 4-vägstruck
Allmänt lagerarbete och ordning på lagretKvalifikationer
Truckkort (krav)
Erfarenhet av att köra 4-vägstruck
Vana av pack- och plockarbete
Noggrannhet och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande
Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Erfarenhet av affärs- eller lagersystem
Vi erbjuder ett varierande arbete i en stabil verksamhet med möjlighet till långsiktig anställning.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
* Tjänstepension
* Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
* Marknadsmässig lön
* Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
