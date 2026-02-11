Lagerarbetare med omgående start
Next Level Employment AB / Lagerjobb / Katrineholm Visa alla lagerjobb i Katrineholm
2026-02-11
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Next Level Employment AB i Katrineholm
, Norrköping
, Stockholm
, Gullspång
eller i hela Sverige
Vi på Next Level Employment söker nu personer för omgående start som lagerarbetare. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som erbjuder trygga och flexibla anställningar där personlighet, ansvarstagande och en positiv inställning värdesätts högt. Du kommer ingå i ett team där samarbete och säkerhet är i fokus.
Arbetsbeskrivning - Omgående start
Som lagerarbetare hos oss kommer du utföra arbetsuppgifter som plock, pack, sortering, lossning och lastning samt enklare inventeringar. Arbetet kräver att du kan arbeta effektivt samtidigt som du håller hög noggrannhet och följer säkerhetsrutiner. Vid behov kan arbetsuppgifter även innefatta truckkörning, så har du truckkort är det meriterande.
Krav och villkor
Omgående tillgänglighet för arbete
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Flexibilitet gällande arbetstider, ibland med kort varsel
Stark ansvarskänsla och noggrannhet
Meriterande: erfarenhet av lagerarbete och truckkort
Kompetenser och egenskaper vi söker
Positiv och hjälpsam inställning
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Säkerhetsmedvetenhet i alla arbetsmoment
God fysik och uthållighet för fysiskt arbete
Flexibilitet att hoppa in där behov uppstår
Arbetsmiljö och förmåner
Omgående start och möjlighet till kontinuerligt arbete
Stöttande kollegor och en arbetsmiljö där trivsel prioriteras
Möjlighet att utveckla nya färdigheter och bredda din erfarenhet
Schemaläggning som tar hänsyn till din tillgänglighetPubliceringsdatum2026-02-11Så ansöker du
Är du redo för omgående start och vill bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag. Ange gärna information om din tillgänglighet, tidigare erfarenhet av lagerarbete samt om du har truckkort. Vi behandlar ansökningar löpande och kontaktar dig så snart som möjligt.
Next Level Employment är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi välkomnar alla sökande och arbetar för en inkluderande och säker arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next Level Employment AB
(org.nr 556853-4126), https://www.nlegroup.se/
641 51 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Next level employment AB Kontakt
Konsultchef
Sabina Berg sabina@nlegroup.se 0737737885 Jobbnummer
9737758