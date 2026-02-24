Lagerarbetare med montörsvana
Har du både erfarenhet av lager samt lättare montering och vill ta nästa steg i din karriär? Vi hjälper nu vår kund i Vellinge, ett teknikföretag inom monitorering och säkerhetslösningar, att hitta deras nästa montör. Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Randstad ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd direkt hos kundföretaget.
Om förtaget:
Vår kund är en nischad aktör i Vellinge som utvecklar och producerar högkvalitativa system för övervakning och kontroll. Företaget präglas av en professionell kultur där man sätter stolthet i att leverera snygga, proffsiga och driftsäkra produkter. Här erbjuds du en stabil arbetsplats med god laganda och en grundlig upplärning för att du ska komma in i rollen på bästa sätt.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Ansvarsområden
Som lagerarbetare/förmontör arbetar du med hela produktionskedjan. Du kommer att arbeta i moderna lokaler med fokus på både mekanik och elektronik.
Dina huvudsakliga arbetsmoment innefattar:
Förproduktion
Sedvanligt lagerarbete i form av orderhantering/returer.
truckkörning.
optimering av flöden och tydlighet i arbetsmiljön
Administration och materialhantering i affärssystemet Monitor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är praktiskt lagd, noggrann och som trivs i en varierande roll där både tidigare erfarenheter inom lager och lättare montering kommer väl till pass. Då tjänsten innebär eget ansvar och teknisk förståelse, ser vi gärna att du är en stabil person med några års arbetslivserfarenhet.
För att trivas i rollen ser vi att du har erfarenhet av:
Säkerställa att In- och utleverans av ordrar och paket sker noggrant.
Arbeta med och bidra till en säker arbetsmiljö.
God förmåga att kommunicera med inköp och customer service gällande ordrar.
En positiv inställning och ett gott uppförande mot både kollegor och företag.
Vana av att arbeta i affärssystem (meriterande om du arbetat i Monitor).Om företaget
