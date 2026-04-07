Lagerarbetare med fokus på utleverans
2026-04-07
Vi erbjuder
Micropol Fiberoptic befinner sig i en spännande tillväxtfas där vi breddar vår produktportfölj och accelererar vår internationella expansion. Mot slutet av 2026 öppnar vi dessutom dörrarna till vårt nybyggda huvudkontor och vår nya produktionsanläggning i Halmstad. Vi söker nu en lagerarbetare med fokus på utleverans som vill vara med och bidra till vår fortsatta tillväxt. Du har en stark ansvarskänsla, arbetar noggrant och strukturerat samt har ett öga för detaljer i varje steg av leveransprocessen. Du trivs i en roll där ordning och effektivitet är avgörande och bidrar till att utveckla och förbättra rutiner, flöden och kvalitet.
Om arbetet
I denna roll arbetar du främst med utleveransflödet och säkerställer att rätt produkter plockas, packas och levereras i tid och med hög kvalitet. Du ansvarar för att skapa struktur och noggrannhet i varje steg av leveransprocessen.
Du har även en viktig funktion i att stötta övriga delar av lagret vid behov och bidrar till ett effektivt helhetsflöde genom samarbete och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Arbetsuppgifter:
Plock och pack av kundorder med fokus på kvalitet, noggrannhet och leveransprecision
Planering och koordinering av utleveranser
Administration av fraktdokument, följesedlar och transportbokningar
Säkerställa korrekt märkning, emballering och dokumentation inför leverans
Hantering av avvikelser kopplade till utleveranser
Bidra till struktur, ordning och effektiva arbetsflöden i utleveransen
Samarbete med interna funktioner för att säkerställa leverans i rätt tid
Stötta andra delar av lagret vid behov
Medverka i förbättringsarbete av rutiner, flöden och lagereffektivitet
Vi söker dig som har
Erfarenhet av lagerarbete och utleverans, gärna inom produktion eller tillverkande industri
Vana av att arbeta i affärssystem
God fysisk förmåga - rollen innebär lyft och rörligt arbete
God administrativ förmåga och noggrann dokumentation
Svensk medborgarskap är ett krav för anställning. Likaså flytande svenska i tal och skrift
Vi ser gärna att du har erfarenhet av produktion där hög spårbarhet är en självklar del av arbetet, exempelvis inom fiberoptik, elektronik eller medicinteknik. Du är van vid att arbeta strukturerat och har erfarenhet av avvikelsehantering samt att hantera kvalitetsdokumentation enligt uppsatta rutiner. Vidare är truckkort meriterande och det är en fördel om du tidigare har arbetat i affärssystemet Monitor.
Du är en strukturerad och noggrann person med stark ordningskänsla, som tar ansvar och arbetar självständigt med god förmåga att prioritera i vardagen. Du är lösningsorienterad och flexibel när förutsättningarna förändras och kan snabbt anpassa dig vid ändrade produktionsbehov. Som person är du kommunikativ och samarbetsvillig, och trivs med att arbeta nära både produktion, inköp och kollegor för att skapa effektiva flöden. Du är också engagerad och bidrar aktivt till en positiv och hållbar arbetsmiljö. Säkerhet är en självklarhet för dig, och du arbetar säkerhetsmedvetet med god följsamhet mot rutiner och regelverk.
Vad du kan förvänta dig hos oss
Micropol Fiberoptic är en ledande aktör inom fiberoptiska lösningar. Vi strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet och värdesätter en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga. Hos oss får du chansen att göra skillnad och bidra till vår gemensamma framgång. Vi erbjuder självklart en anställning med kollektivavtalade villkor och tillhörande trygghetsförsäkringar som skapar stabilitet och långsiktig trygghet. För att värna om din hälsa tillhandahåller vi friskvårdsbidrag och regelbundna hälsoundersökningar. Därtill satsar vi på gemenskap och trivsel genom återkommande sociala aktiviteter såsom afterwork, festligheter och andra gemensamma initiativ som stärker sammanhållningen i organisationen.
Vår arbetsmiljö präglas av våra kärnvärden: engagemang, omtanke och ansvar - värden vi lever efter varje dag.
Om anställningen
Omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tillsvidareanställning med initial visstidsanställning
Ansökningsprocess
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Notera att bakgrundskontroll och tester är en del av rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef Jenny Karlsson på e-post: jenny.karlsson@micropol.com
alternativt Sofia Viredius HR Manager, e-post: sofia.viredius@micropol.com
.
Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
