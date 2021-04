Lagerarbetare med erfarenhet av truck - Maxkompetens Konsult AB - Lagerjobb i Borås

Maxkompetens Konsult AB / Lagerjobb / Borås2021-04-14Van truckförare till ViaredHär räcker det inte med ett truckkort, utan erfarenhet går först.Dina arbetsuppgifterTruckkörningPlock & PackLossning lastning av godsDin profilVi söker dig som har vana av att köra motviktstruck, skjutstativ och åkstaplare.Vi söker dig som har öga för vad som behöver göras och är behjälplig där det behövs.Du har vana från plock & pack och är noggrann samt en teamspelare.Vi går mycket på personliga egenskaperSvenska i tal och skrift är ett krav och arbetsprov kan komma att tillämpas.Övrig informationPlaceringsort: BoråsStart: OmgåendeVaraktighet: TillsvidareArbetstid: Heltid måndag - fredagLön: Enligt kollektivavtalDu kommer bli anställd av Maxkompetens, men eventuellt övertag av kund kan komma att ske längre fram.Har du några frågor, ring Marie Sandvall på 0733-205638Vänta inte med att skicka in din ansökan då tjänsten kommer tillsättas så fort rätt person söker tjänsten och det kan vara du.Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.Om MaxkompetensMaxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och vi finns på 7 orter i Sverige. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 400 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta till vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-14Ej angivetSista dag att ansöka är 2021-04-21Maxkompetens Konsult AB5692460