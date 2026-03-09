Lagerarbetare med administrativa uppgifter
Uniflex AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-03-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
I rollen som lagerarbetare med administrativa uppgifter kommer du att arbeta både operativt på lagret och i administrativa system. Du varvar plock, pack, och godshantering med registreringar och uppföljningar i affärs- och lagersystem.
Det här är en tjänst för dig som vill utvecklas och ta mer systemansvar utan att lämna det dagliga arbetet på golvet.
• ? Arbetsuppgifter
Lagerarbete
Plock, pack och godshantering
Inlagring, inventering och kvalitetskontroller
Truckkörning
Hantera avvikelser och säkerställa god ordning i lagret
Administrativa uppgifter
Registrera in- och utleveranser i affärs-/lagersystem
Uppdatera artikeldata, lagersaldon och orderstatus
Skapa enklare rapporter och dokumentation
Följa upp inkommande och utgående gods
Stötta lagerteamet med systemrelaterade frågor
• ? Krav
Erfarenhet av arbete på lager
Erfarenhet av att arbeta i lager- eller affärssystem (t.ex. WMS, SAP, Dynamics, Ongoing, Pyramid eller liknande)
God datorvana och lätt att sätta sig in i nya system
ADR 1.3 certifikat
B-körkort
Tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Truckkort A1-4 B1-4
Vi lägger stor vikt gällande personlig lämplighet!
Intervjuer sker löpande
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lovisa Håkansson lovisa.hakansson@uniflex.se Jobbnummer
9784826