Lagerarbetare Linköping - Extrajobb
STB Stockholm AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-07-20
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Next Bemanning söker nu lagerarbetare för extrajobb hos vår kund i Linköping.
Som lagerarbetare blir du en viktig del av det dagliga logistikflödet och bidrar till att varor hanteras effektivt, ordrar skickas i tid och lagret fungerar smidigt. Rollen passar dig som gillar ett högt arbetstempo, trivs med fysiskt arbete och uppskattar att arbeta tillsammans med andra.
Om rollen
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhetens behov men innefattar bland annat:
Plock och pack av kundorder enligt givna rutiner
Mottagning, kontroll och registrering av inkommande leveranser
Sortering, märkning och placering av varor i lagret
Hantering av returer och enklare lageradministration
Registrering och uppdatering i lagerhanteringssystem
Säkerställa ordning, struktur och en trygg arbetsmiljö
Bidra till ett effektivt och välfungerande logistikflöde
Vi söker dig som
Vi tror att du är en ansvarstagande person som tycker om att arbeta praktiskt och trivs i en arbetsmiljö där tempot stundtals är högt.
Vi ser gärna att du:
Är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt
Trivs med fysiskt arbete och varierande arbetsuppgifter
Tar ansvar och arbetar självständigt när det behövs
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
Är flexibel och kan arbeta vid behov
Kommunicerar på svenska eller engelska
Har grundläggande datorvana
Tidigare erfarenhet av lager eller logistik är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din inställning, arbetsvilja och vilja att bidra till en positiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Plats: Linköping
Anställningsform: Extrajobb / behovsanställning
Arbetstider: Flexibla arbetstider – dag, kväll eller helg beroende på verksamhetens behov
Start: Omgående eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som rätt extrajobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare STB Stockholm AB
(org.nr 559162-9422), https://nextbemanning.se/ Arbetsplats
Next Bemanning Jobbnummer
10007079