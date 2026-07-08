Lagerarbetare | Lernia | Halmstad
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-07-08
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Är du strukturerad, noggrann och vill arbeta i ett team som värdesätter säkerhet och effektivitet? Vi söker lagerarbetare för ett längre uppdrag i Halmstad. Tjänsten passar dig som trivs med praktiskt arbete, orderplock, packning och att bidra till en välfungerande logistikverksamhet.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som lagerarbetare ansvarar du för dagliga lageraktiviteter såsom plock, pack, in- och utleveranser samt enklare gods- och lagerhantering. Du arbetar enligt etablerade rutiner och säkerhetsföreskrifter för att säkerställa att varor hanteras korrekt och leveranser sker i tid. Rollen innebär samarbete med kollegor och kontakt med transportörer vid behov.
Plockning och packning av order enligt plocksystem och arbetsinstruktioner.
Lastning och lossning av gods samt kontroll av följesedlar och leveranser.
Löpande inventering och uppdatering av lagersaldon i systemet.
Upprätthålla ordning, renlighet och säkerhet i lagret enligt 5S-principer.
Samarbeta med teamet för att uppnå leveransmål och kvalitetskrav.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett praktiskt sinne. Du trivs med fysiskt arbete och att arbeta i ett högt tempo när det behövs. God samarbetsförmåga och positiv inställning är viktigt i rollen.
Strukturerad och noggrann
Van att arbeta i team och ta eget ansvar
Flexibel och lösningsorienterad
God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift
Formell kompetens
Erfarenhet från lager- eller logistikarbete är meriterande
Grundläggande datorvana och erfarenhet av lagersystem är meriterande
Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Meriterande
Truckkort (A eller B), erfarenhet av plocksystem (till exempel scanningsystem), eller tidigare arbete med returhantering och temperaturkontrollerade lager är meriterande. Körkort B är en fördel.
Som en av oss
Som bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning och försäkringar samt anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Du får en konsultchef som stöttar dig under uppdraget och arbetar för din trivsel och utveckling.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela landet. Vi hjälper dig att hitta rätt uppdrag och utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare på caroline.hydden@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8037906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Horngatan 4 (visa karta
)
302 33 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9996722