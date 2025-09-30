Lagerarbetare inför kommande höstsäsong
2025-09-30
Är du noggrann och gillar att arbeta i ett högt tempo? Vill du arbeta med lagerarbete där du har en viktig roll i hanteringen av returer? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker personal för arbete med orderplock, returhantering och lagerarbete i Borås-området. Rollen innebär att du tar emot och sorterar returvaror, plockar order och hjälper till med övriga lageruppgifter. Här får du möjlighet att jobba i ett aktivt team och vara en viktig del av lagerflödet under hösten och vintern.
Start: Omgående
Ort: Borås-området
Omfattning: Mån-fre, dagtid
Anställningsform: Konsultuppdrag, fungerar allt bra finns det möjlighet att fortsatt arbete hos oss och att hoppa in vid behov även efter årsskiftet

Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av att arbeta på lager/terminal
• Annan huvudsaklig sysselsättning så som studier, deltidsarbete eller eget företag
• Svenska flytande i tal och skrift
• Truckkort A1-A4 + B1-B6
Meriterande:
• Körkort och tillgång till bil
Som person är du självgående, flexibel, strukturerad och har en positiv inställning till ditt arbete. Du trivs med fysiskt arbete och att samarbeta med andra. För att kunna arbeta hos oss behöver du ha fyllt 18 år. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna process.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer.
