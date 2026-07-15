Lagerarbetare i Västberga - Start omgående

Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-07-15


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Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Är du praktiskt lagd, trivs i ett högt tempo och vill starta omgående? Vi söker nu lagerpersonal till vår kund i Västberga. Tjänsten passar dig som vill arbeta direkt och bidra till ett välfungerande lager.

Din roll
Som lagerarbetare blir du en viktig del av teamet och ansvarar för att varor hanteras snabbt, korrekt och säkert. Arbetet är varierande och innefattar både fysiska moment och registrering i lager- och affärssystem.

Exempel på arbetsuppgifter
Orderplock och packning
Godsmottagning och utleveranser
Scanning och registrering av varor i system
Lastning och lossning
Truckkörning vid behov (om truckkort finns)
Bidra till ett säkert och organiserat arbetsklimat

Vi tror att du
Är noggrann och ansvarsfull
Trivs med praktiskt arbete och högt tempo
Arbetar bra både självständigt och i team
Är punktlig och flexibel

Meriterande
Tidigare erfarenhet från lager eller logistik
Truckkort A+B
B-körkort

Information om tjänsten
Arbetstid: Dagtid och kväll, 7:00-16:00, 16:00-23:00
Omfattning: Heltid eller deltid efter överenskommelse
Start: Omgående
Arbetsplats: Västberga
Lön: Enligt kollektivavtal

Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
126 37  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Västberga

Jobbnummer
10003616

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