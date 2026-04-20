Lagerarbetare i sommar, Simpson Strong Tie
2026-04-20
Eterni söker efter dig som har erfarenhet av truckkörning/lager och är en pålitlig person för arbete inom industrin sommaren 2026.
Eterni söker nu två lagerarbetare till huvudlagret sommaren 2026 hos vår kund Simpson Strong Tie.

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär hantering av gods, lastning, packning och lossning av material som senare skall registreras i SAP.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av truckkörning och har kört motviktstruck. Du som söker tjänsten är en flexibel och mångsidig person som har lätt för att samarbeta samt har förmåga att se vad som behövs göras. Arbetet är förlagt till 2-skift. Du måste förstå svenska i tal och skrift. Du ska ha utbildningsbevis för truck.
OM TJÄNSTEN
Du börjar arbeta 4 maj (v.19) och du arbetar fram till 18 augusti (v.33). Kan bli mer jobb efter v.33. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Bifoga tillsammans med ditt CV en bild på ditt utbildningsbevis för truck.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
593 33 VÄSTERVIK Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Västervik Kontakt
Henrik Nordström henrik.nordstrom@eterni.se Jobbnummer
9863286