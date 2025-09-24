Lagerarbetare i Norrköping - Jobb Agenten
Jobb Agenten i Sverige AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2025-09-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobb Agenten i Sverige AB i Norrköping
, Jönköping
eller i hela Sverige
Jobb Agenten växer och söker nu lagerarbetare till en av våra samarbetspartners i Norrköping. Vi söker dig som vill arbeta i en stabil lagerverksamhet med bra villkor, där du blir en viktig del av arbetslaget och får chansen att utvecklas inom branschen.
Arbetsuppgifter kan vara:
Plock, pack och sortering av varor
Truckkörning (A- och/eller B-behörighet är meriterande men inte krav)
Lastning och lossning av gods
Orderhantering och registrering i system
Bidra till ordning och säkerhet på lagret
Vi söker dig som:
Är noggrann, arbetsam och klarar av ett fysiskt arbete
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och kan hålla fokus
Är en lagspelare men kan även ta eget ansvar
Har erfarenhet av lager eller logistik (meriterande men inte ett måste)
Behärskar svenska i tal och skrift, ytterligare språk är ett plus
Vi erbjuder:
Anställning via Jobb Agenten med lön och villkor enligt kollektivavtal
Schyssta arbetstider, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag 2500kr
Möjlighet till både kortare och längre uppdrag - med chans till förlängning för rätt person
Om Jobb Agenten:
Jobb Agenten är ett etablerat bemannings- och rekryteringsföretag med bas i Jönköping. Vi har snabbt vuxit till en pålitlig partner för både arbetsgivare och arbetstagare, och vi är stolta över att leverera kvalitet och långsiktiga lösningar. Nu expanderar vi till Norrköping - och vi söker fler duktiga medarbetare som vill vara en del av vår resa framåt. Hos oss får du en arbetsgivare som ser dig, stöttar dig och ger dig chansen att växa.
Plats: Norrköping
Omfattning: Heltid/deltid - dag, kväll eller skift beroende på uppdrag
Start: Enligt överenskommelse
För frågor kontakta hazem@jobbagente.se
För ansökan skicka mail till: cv@jobbagente.se
med ämnet: Lagerjobb Norrköping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: cv@jobbagenten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobb Agenten i Sverige AB
(org.nr 559281-1904) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Hazem Jaradat hazem@jobbagenten.se Jobbnummer
9525299