Lagerarbetare i Halmstad sökes
Social attitude AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-02-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Halmstad
, Helsingborg
, Lund
, Borås
, Malmö
eller i hela Sverige
Gillar du jobb där det händer grejer och där du slipper sitta still? Då kan detta vara extrajobbet för dig!
Vi söker nu en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Halmstad. Du plockar och packar ordrar, håller ordning och ser till att allt flyter på
Ingen erfarenhet? Ingen fara! Vi lär dig allt du behöver. Det viktigaste är att du har bra energi och inte räds att ta i
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Ett skönt team med bra stämning
Ett aktivt extrajobb med både tempo och variation
Vi söker dig som:
Är punktlig, pålitlig och gillar att hålla igång
Trivs med fysiskt arbete
Pratar svenska eller engelska
Kan börja snart
Sök redan idag! Vi intervjuar löpande!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9746256