Lagerarbetare för tillfälligt uppdrag
2025-09-12
Är du noggrann, engagerad och gillar att utmana dig själv? Då har vi på StudentConsulting jobbet för dig!
Vi söker nu dig som är engagerad och arbetsvillig och ser möjligheter istället för hinder. Detta är en fantastisk möjlighet att få erfarenhet och utvecklas i en fartfylld lagermiljö.
Detta uppdrag gäller främst för perioden oktober-december. Under första tiden kommer det att vara lugnare men under högsäsong kommer du verkligen behöva ha huvudet på skaft.
Uppdraget sträcker sig huvudsakligen till slutet på uppdragets högsäsong i slutet på december men trivs vi med varandra kan det finnas chans tillförlängning.
Arbetstiderna är förlagda under dagtid i huvudsak men under högsäsongen finns även möjlighet att jobba kväll.
Som lagerarbetare kommer du att få:
• Plocka, du följer en plockslinga och plockar ordar med hjälp av en handscanner.
• Packning av de ordar du plockat sker på en annan avdelning. Där ser du till att produkterna packas snyggt och säkert för att ge kunden ett bra första intryck.
DETTA SÖKER VI
Du som söker har en avslutad gymnasieexamen. Du ska kunna arbeta under hela perioden.
Arbetstiderna kommer att variera från dagtid till kväll. Därför måste det finnas flexibilitet av jobba både och.
Som person är du strukturerad och noggrann i ditt sätt att arbeta. Du kommer att arbeta i team som kräver att du är mycket flexibel, lyhörd och kommunikativ samtidigt som stora delar av dina arbetsuppgifter ligger under ditt egna ansvar.Publiceringsdatum2025-09-12Kvalifikationer
• Ostraffad
Meriterande:
• Körkort B och tillgång till bil är starkt meriterande
• Truckkort
• Tidigare erfarenhet inom lager
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Låter detta som något som passar dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
