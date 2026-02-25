Lagerarbetare för projekt i Bollnäs

Avfallskonsulten i huvudstaden AB / Lagerjobb / Bollnäs
2026-02-25


Vi söker nu en lagerarbetare till ett tidsbegränsat projekt i Bollnäs. Uppdraget passar dig som vill jobba fysiskt på lager tillsammans med arbetskollegor.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Dina arbetsuppgifter
Lasta sopkärl med reservdelar
Säkerställa att leveranser sker korrekt och enligt plan
Rapportera avvikelser och eventuella skador

Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Kan arbeta strukturerat och självständigt

Om uppdraget
Start: 2 mars
Tidsperiod: Cirka 4 veckor
Plats: Söräng, Bollnäs
Anställningsform: Tidsbegränsad
Lön: Timlön enligt överenskommelse

Låter detta intressant? Skicka din ansökan eller kort presentation om dig själv så snart som möjligt - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@avfallskonsulten.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbetare Bollnäs".

Arbetsgivare
Avfallskonsulten i huvudstaden AB (org.nr 559128-0374)
Sörängen 5091 (visa karta)
821 93  BOLLNÄS

Jobbnummer
9764004

