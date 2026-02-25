Lagerarbetare för projekt i Bollnäs
2026-02-25
Vi söker nu en lagerarbetare till ett tidsbegränsat projekt i Bollnäs. Uppdraget passar dig som vill jobba fysiskt på lager tillsammans med arbetskollegor.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Lasta sopkärl med reservdelar
Säkerställa att leveranser sker korrekt och enligt plan
Rapportera avvikelser och eventuella skador
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Kan arbeta strukturerat och självständigt
Om uppdraget
Start: 2 mars
Tidsperiod: Cirka 4 veckor
Plats: Söräng, Bollnäs
Anställningsform: Tidsbegränsad
Lön: Timlön enligt överenskommelse
Låter detta intressant? Skicka din ansökan eller kort presentation om dig själv så snart som möjligt - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@avfallskonsulten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbetare Bollnäs".
(org.nr 559128-0374)
Sörängen 5091 (visa karta
)
821 93 BOLLNÄS
