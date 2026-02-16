Lagerarbetare för extrajobb i Helsingborg sökes
Agil Rekrytering söker nu en lagerarbetare för extrajobb till uppdrag hos kund i Helsingborg. Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta praktiskt, ta ansvar och bidra till ett effektivt logistikflöde från första passet.
Om rollen
• Plock och pack av varor enligt givna rutiner
• Mottagning och hantering av leveranser
• Säkerställa ordning och struktur på lagret
• Bidra till att det dagliga arbetet flyter på utan avbrott
Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetsvillig
• Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo
• Kan arbeta självständigt och i team
• Kommunicerar på svenska eller engelska
• Tidigare lagererfarenhet är meriterande men inget krav
Om uppdraget
• Plats: Helsingborg
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match finns går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
9743562