Lagerarbetare (deltid 07:00-12:00, mån-fre)

Atvhuset AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-04-20


Visa alla lagerjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Atvhuset AB i Göteborg, Mölndal eller i hela Sverige

Vi stärker upp teamet inför högsäsong och söker nu en lagerarbetare som vill vara med och säkerställa en effektiv och kvalitativ leverans till våra kunder. Tjänsten är på deltid, måndag till fredag kl. 07:00-12:00, med start omgående och löper över säsongen fram till hösten.
Du blir en viktig del av vår dagliga drift där tempo, struktur och samarbete är avgörande för att vi ska leverera enligt våra mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att kundorder plockas och levereras korrekt och i tid
Orderplock för vår e-handel
Packning och färdigställande av försändelser
Påfyllning och organisering av lagersaldo
Bidra till ordning och effektivitet i lagret

Vem vi söker
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en operativ miljö med högt tempo. Du har ett öga för detaljer samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Vi tror att du:
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Har en god arbetsmoral och gillar att arbeta praktiskt

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande.

Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post
E-post: ekonomi@atvhuset.se

Arbetsgivare
Atvhuset AB (org.nr 556674-8926)
Britta sahlgrensgatan (visa karta)
421 34  VÄSTRA FRÖLUNDA

Kontakt
Andreas Bane
ekonomi@atvhuset.se

Jobbnummer
9865665

Prenumerera på jobb från Atvhuset AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Atvhuset AB: