Lagerarbetare/Chaufför till Gällivare

Skinnmöbler I Gällivare AB / Lagerjobb / Gällivare
2025-09-05


Är du en pålitlig och serviceinriktad person som söker ett varierande jobb? Möbelhuset i Gällivare letar efter en lagerarbetare/chaufför som kan hantera både lagerarbete och möbelleveranser. Om du har god fysik, är självgående och gillar att möta kunder, vill vi gärna höra från dig!

Publiceringsdatum
2025-09-05

Arbetsuppgifter
Hantering av möbler i lagret och säkerställande av ordning och reda
Lastning och lossning av möbler för leverans
Leverans av möbler till våra kunder med utmärkt service
Hantering av nödvändig dokumentation för leveranser

Vi söker dig som:
Har god fysik då jobbet innebär en del tunga lyft
Är självgående och kan arbeta effektivt både självständigt och i team
Talar och skriver Svenska eller Finska flytande
Har en trevlig och positiv attityd mot kunder
Innehar B-körkort (C-körkort är meriterande)

Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett växande företag
Möjlighet att vara en del av ett engagerat och trevligt team
Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor

Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Omfattning: Tillsvidare
Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Intresserad ?
Skicka din ansökan idag!
Berätta kort om dig själv, din erfarenhet och varför du skulle passa för denna tjänst.

Ansök nu genom att skicka ditt CV och ett personligt brev till kontoret@mobelhuset.nu

Observera att rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Vi ser fram emot att välkomna dig till Möbelhuset och tillsammans skapa fantastiska kundupplevelser

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: kontoret@mobelhuset.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skinnmöbler i Gällivare AB (org.nr 556421-3311)
Metallvägen 23 (visa karta)
982 38  GÄLLIVARE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Asko Rahko
kontoret@mobelhuset.nu
097012800

Jobbnummer
9495747

