Lagerarbetare Alingsås med omnejd
2025-09-02
Om tjänsten Incorp fortsätter växa genom ökat förtroendet från våra kunder inom hållbar lagerhantering.
Till våra interna logistikcenters i Alingsås och våra kunders lager inom våra geografiska område söker vi nu fler lagermedarbetare.
Vi tror att du som söker:
• Har en slutförd gymnasieutbildning.
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Strävar efter god ordning och reda.
Extra meriterande men inget krav är om du har tidigare erfarenhet av lagerarbete och/eller truckkort.
Vi letar efter dig som delar våra ledord som är positiv, pålitlig och arbetsam. Stor vikt kommer läggas vi personlig lämplighet.
Arbetstiderna är under mån-fre och dagtid.
Låter detta som en spännande tjänst och något för dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande och kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Om arbetsgivaren Vårt motto är att vi vill växa tillsammans med våra kunder. Ersättning
