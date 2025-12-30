Lagerarbetare 50% - paketering & logistik
2025-12-30
Dina arbetsuppgifter
• Paketering och iordningställande av kundens varor
• Plock, pack och enklare lagerhantering
• Säkerställa att leveranser håller hög kvalitet
• Enklare administrativa uppgifter kopplade till lagret
Vid behov bidra med innehåll till företagets sociala medier (meriterande)
Vi söker dig som
• Är noggrann, strukturerad och ansvarsfull
• Är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov
• Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
• Har tidigare erfarenhet av lagerarbete (meriterande men inget krav)
• Har vana eller intresse av att göra inlägg på sociala medier (ett plus)Om tjänsten
Omfattning: 50 % deltid
Arbetstid: Enligt överenskommelse
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!Profil
Vi söker nu en noggrann och flexibel lagerarbetare på deltid (50 %) till vår kund. Tjänsten passar dig som trivs med praktiskt arbete, har öga för detaljer och gillar att arbeta i ett högt tempo.Om företaget
Kombi Konsult är ett bemanningsföretag som jobbar nära kunder och konsulter inom industri, lager och logistik.
Kombi Konsult strävar efter att bli det tryggaste bemanningsföretaget för våra kunder och anställda. Vi lägger stort fokus på att skapa nära relationer till våra kunder och anställda. Våra anställdas utveckling och kundens behov ser vi som A & O i vårt mål att hitta den bästa lösningen för samtliga parter. Ersättning
