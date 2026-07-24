Lagerarbetare
Randstad AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Älskar du pulsen på ett lager och tycker att lagerarbete är det roligaste som finns? Är du en van skjutstativförare som kombinerar hög säkerhet och precision med ett glatt humör? Då har vi på Randstad jobbet för dig!
Vi söker nu en erfaren och driven truckförare till en av våra kunder utanför Örebro.
I rollen som skjutstativtruckförare blir du en nyckelperson för att hålla logistikflödet igång och säkerställa hög kvalitet i leveranserna. Här arbetar du i en modern och trivsam lagermiljö där tempot stundtals är högt, men där vi aldrig tummar på kvalitet eller säkerhet.
Hos oss på Randstad får du en trygg anställning med kollektivavtal, marknadsmässig lön och en konsultchef som stöttar dig i din utveckling. På den aktuella arbetsplatsen möts du av en fantastisk laganda, hjälpsamma kollegor och en kultur som präglas av öppen och ärlig kommunikation där ditt driv uppskattas.
Låter detta som rätt match för dig? Vänta inte med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag
Ansvarsområden
Truckkörning med skjutstativtruck (B3)
In- och utlastning av gods i lagermiljön.
Allmänt förekommande lagerarbete och aktivt samarbete med dina kollegor för att nå dagens uppsatta mål.
Upprätthålla ordning och reda samt bidra till en hög säkerhetsstandard på arbetsplatsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och skicklig förare med B3-kort för skjutstativtruck. Som person är du driven, tar egna initiativ och sätter alltid säkerhet och kvalitet främst. Du är en genuin lagspelare som sprider god energi och bidrar till en öppen och ärlig stämning i teamet.
Vidare ser vi att du har:
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
B-körkort.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/87af8a8f-0a7b-4e8f-874f-03fcc9031a47
703 43 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10010857