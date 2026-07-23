Lagerarbetare
Cetin Transport AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-07-23
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Vill du arbeta inom lager och logistik?
Cetin Transport AB söker en engagerad och ansvarstagande lagerarbetare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta i en varierande arbetsmiljö där kvalitet, service och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Plockning och packning av varor
Lastning och lossning av gods
Hantering av in- och utleveranser
Lagerhållning och inventering
Sortering av gods
Samarbete med chaufförer och övrig lagerpersonal
Säkerställa ordning och säkerhet på lagret
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarsfull och pålitlig
Har god samarbetsförmåga
Trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt och i team
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
Truckkort är meriterande
Har grundläggande kunskaper i svenska
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Ett trevligt arbetsklimat och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Lön enligt överenskommelse och gällande kollektivavtalSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan till Cetin Transport AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12
E-post: Cetin.transport@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cetin Transport AB
(org.nr 559058-8934)
Kattfotsvägen 7 (visa karta
)
176 74 JÄRFÄLLA Jobbnummer
10010170