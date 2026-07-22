Lagerarbetare
SweKraft Bemanning AB / Lagerjobb / Värnamo Visa alla lagerjobb i Värnamo
2026-07-22
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Vi söker nu en lagerarbetare till uppdrag hos en av våra kunder. Du kommer att arbeta i en dynamisk lager- och logistikmiljö där struktur, noggrannhet och samarbete är viktiga delar av arbetet.'
OBS, Arbetet ligger i Värnamo Kommun
Tjänsten passar dig som har erfarenhet av lagerarbete och som trivs i en roll där du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa effektiva och kvalitativa leveranser.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare kan dina arbetsuppgifter bland annat bestå av:
Orderplock och packning
In- och utleveranser av varor
Truckkörning och hantering av gods
Registrering i lager- och affärssystem
Inventering och lagerkontroll
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lagerarbete
Har truckkort (A och/eller B)
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Har god samarbetsförmåga och är en lagspelare
Har ett serviceinriktat arbetssätt och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Meriterande
Erfarenhet av lager- eller affärssystem
Erfarenhet av olika trucktyper
B-körkortSå ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Mail
E-post: kontakt@swekraftbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SweKraft Bemanning AB
(org.nr 559189-8167) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009071