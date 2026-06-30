Lagerarbetare
Jobbet.se Sverige AB / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
2026-06-30
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Vi på Svensk Cater är inne i en stark expansionsfas och utökar därför teamet i Luleå med en lagerarbetare. Vi ser fram emot din ansökan!
Om rollen
Som lagermedarbetare hos oss kommer du att arbeta i vårt lager med ansvar för att ta emot, plocka och packa varor. Du kommer att arbeta i en snabb och omväxlande miljö, där noggrannhet och effektivitet är viktigt. Till din hjälp har du ett modernt röststyrt lagersystem. Publiceringsdatum2026-06-30Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet från lager eller liknade jobb. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Som person är du självgående, noggrann och ansvarfull. Utöver detta har du en god samarbetsförmåga och du värdesätter en god relation med såväl kollegor som kunder.
Annat viktigt att veta
Arbetstider: Skiftgång måndag till fredag kl 05:00-24:00
Tjänsten är på heltid, tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med lagerchef Erik Sundqvist på 073-1816031 eller via mail erik.sundqvist@svenskcater.se
.
Låter det intressant? Skicka din ansökan, som ska innehålla uppdaterat CV och personligt brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Svensk Cater AB
Svensk Cater är en av Sveriges ledande grossistföretag med kunder inom restaurang- och offentlig måltids- service. Vi är rikstäckande och finns på 16 orter, från Luleå i norr till Malmö i syd. Ett starkt, lokalt engagemang är vårt signum. Vår ambition är att vara en flexibel partner som förutom god service ger våra kunder mervärden, lönsamhet och omtanke. Vår ägare är Euro Cater A/S och i samma koncern ingår även Dansk Cater. Läs mer på svenskcarter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Svensk Cater AB Jobbnummer
9985318