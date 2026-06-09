Lagerarbetare
Randstad AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vi på Randstad söker nu engagerade lagerarbetare för spännande uppdrag hos våra kunder i Göteborg. Till dessa tjänster lägger vi stor vikt vid din tidigare erfarenhet; vi söker dig som är trygg, noggrann och har erfarenhet av lagerplock.Om tjänsten
Som ambulerande konsult hos Randstad blir du vår expert ute hos kunderna. Eftersom du förväntas gå in och leverera resultat från dag ett, krävs det att du har en bakgrund inom lager och logistik. Du är van vid att hantera olika typer av gods och trivs i miljöer där tempot är högt och säkerhetsmarginalerna små.
Arbetstiderna varierar efter kundernas behov, vilket innebär att du bör vara öppen för både dag-, kväll- och nattpass, även om dagtid är vanligast.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av plock och pack
Noggrann och kvalitetsmedveten
Förmågan att snabbt sätta dig in i nya lagersystem och rutiner
Läser och skriver på både svenska och engelska
Erfarenhet av att arbeta i ordersystem
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Plock och pack av material
Kontakt mellan olika avdelningar via mejl, på svenska och engelska.
Kvalitetssäkring: Plock och pack där din erfarenhet minimerar felmarginalerna.
Som konsult hos oss får du tryggheten i ett kollektivavtal med förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar. Du blir en del av ett team där din kompetens värderas högt och där vi matchar din erfarenhet med rätt utmaning.
Ansvarsområden
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och samarbetsvillig, då vi ofta arbetar i team
Är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete, med fokus på säkerhet
Har en positiv attityd och är beredd att hugga i där det behövs
Det är meriterande om du:
Har B-körkort och tillgång till bil
Truckkort A+BKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet av plock och pack
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från tidigare lagerarbete
Har god fysisk förmåga då vissa lyft förekommerOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/c15888b7-276f-4ee6-8230-c78a9c74e17e
Fabriksgatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9956067