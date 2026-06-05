Lagerarbetare

Yora AB / Lagerjobb / Kristianstad
2026-06-05


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Bli en del av ett snabbväxande startup!
Vi är ett snabbväxande startup företag som söker en motiverad och pålitlig medarbetare som vill vara med på vår resa. Om du har rätt inställning, trivs i en dynamisk arbetsmiljö och gillar att arbeta i ett litet men energifyllt team – då vill vi gärna höra från dig.

Publiceringsdatum
2026-06-05

Arbetsuppgifter
Ommärkning av livsmedelsprodukter enligt svenska och danska krav
Plocka, packa och skicka kundorder
Ta emot och organisera inkommande varor
Hålla koll på lager och leveranser
Stötta den dagliga verksamheten i lagret

Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och vilja att lära dig
Kan arbeta smidigt och ta egna initiativ
Har god organisationsförmåga
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande, men inget krav

Vi erbjuder:
En roll i ett snabbväxande företag med stark utveckling
Ett litet, stöttande och energifyllt team
Möjlighet att växa tillsammans med företaget

Plats: Åhus (arbete sker på plats i vårt lager)

Är du redo att bli en del av något spännande och bidra till ett växande företag? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: annika@mexalia.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerabetare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Yora AB (org.nr 559374-3387)
Koriandervägen 7 (visa karta)
296 41  ÅHUS

Kontakt
Annika Rosic Escalante
annika@mexalia.se
0738796648

Jobbnummer
9950125

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