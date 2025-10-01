Lagerarbetare

Uniflex AB / Fabriksjobb / Vetlanda
2025-10-01


Är du en noggrann, driven och nyfiken person som trivs i ett högt tempo? Vill du vara en del av en viktig funktion inom logistik och lager? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Uniflex söker nu lagerarbetare till en av våra kunder i Vetlanda. Du kommer att vara en viktig del i den dagliga driften och bidra till att produktionen och leveranserna flyter på smidigt och effektivt.

2025-10-01

Om tjänsten
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med olika moment inom lager och logistik, där arbetsuppgifterna kan variera beroende på behov. Det är ett fysiskt aktivt arbete där noggrannhet och effektivitet är viktiga delar.
Exempel på arbetsuppgifter:

Packning av varor enligt beställning

Avsyning av produkter för att säkerställa att de håller rätt kvalitet

Märkning och etikettering av gods

Kontroll och registrering av produkter i lagersystem

Viss hantering av truck (om behörighet finns)

Övrigt förekommande lagerarbete

Arbetet sker antingen på dagtid eller 2-skift, vilket innebär att du behöver vara flexibel med arbetstider. Tjänsten är på heltid, med omgående start eller enligt överenskommelse.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:

Är engagerad, nyfiken och har ett högt eget driv

Är ansvarstagande och gillar att arbeta praktiskt

Har en positiv attityd och trivs med att jobba i team

Klarar av fysiskt arbete och har en god arbetsmoral

Meriterande:

Tidigare erfarenhet av lager- eller industriarbete

Truckkort och vana att köra truck

God svenska i tal och skrift

Vi erbjuder dig

En möjlighet att arbeta hos ett väletablerat företag i Vetlanda

Ett varierat arbete med goda möjligheter att utvecklas

En trygg anställning via Uniflex med kollektivavtal och schyssta villkor

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
* Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
* Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
Uniflex Höglandet

Jobbnummer
9535382

