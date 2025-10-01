Lagerarbetare
Är du en noggrann, driven och nyfiken person som trivs i ett högt tempo? Vill du vara en del av en viktig funktion inom logistik och lager? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Som lagerarbetare kommer du att vara en viktig del i den dagliga driften och bidra till att produktionen och leveranserna flyter på smidigt och effektivt.

Om tjänsten
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med olika moment inom lager och logistik, där arbetsuppgifterna kan variera beroende på behov. Det är ett fysiskt aktivt arbete där noggrannhet och effektivitet är viktiga delar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Packning av varor enligt beställning
Avsyning av produkter för att säkerställa att de håller rätt kvalitet
Märkning och etikettering av gods
Kontroll och registrering av produkter i lagersystem
Viss hantering av truck (om behörighet finns)
Övrigt förekommande lagerarbete
Arbetet sker antingen på dagtid eller 2-skift, vilket innebär att du behöver vara flexibel med arbetstider. Tjänsten är på heltid, med omgående start eller enligt överenskommelse.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är engagerad, nyfiken och har ett högt eget driv
Är ansvarstagande och gillar att arbeta praktiskt
Har en positiv attityd och trivs med att jobba i team
Klarar av fysiskt arbete och har en god arbetsmoral
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lager- eller industriarbete
Truckkort och vana att köra truck
God svenska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
En möjlighet att arbeta hos ett väletablerat företag i Vetlanda
Ett varierat arbete med goda möjligheter att utvecklas
En trygg anställning via Uniflex med kollektivavtal och schyssta villkor
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
* Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
* Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
