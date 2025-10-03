Lagerarbetare - Heltid
2025-10-03
Om tjänsten
Vi söker nu en pålitlig och engagerad lagerarbetare till en av våra kunder i Helsingborg. Du blir en viktig del av logistikflödet och arbetar med varierande uppgifter inom lager, plock och godshantering.
Tjänsten är på heltid och passar dig som trivs med ett fysiskt arbete och ett högt tempo i en lagorienterad miljö.Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor
Lastning och lossning
Sortering och märkning av gods
In- och utleveranser
Registrering i lagersystem
Bidra till ordning och struktur på lagret
Truckkörning
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarsfull och arbetsvillig
Trivs med att arbeta praktiskt och i team
Har god fysik och kan hantera ett aktivt arbete
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Meriterande:
Truckkort (A/B)
Erfarenhet av lager eller logistik
Vi erbjuder
En trygg heltidsanställning i Helsingborg
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
God arbetsmiljö och trevliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom logistik och lager Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9540488