Lagerarbetare - Heltid

Hirely AB / Lagerjobb / Helsingborg
2025-10-03


Publiceringsdatum
2025-10-03

Om tjänsten
Vi söker nu en pålitlig och engagerad lagerarbetare till en av våra kunder i Helsingborg. Du blir en viktig del av logistikflödet och arbetar med varierande uppgifter inom lager, plock och godshantering.

Tjänsten är på heltid och passar dig som trivs med ett fysiskt arbete och ett högt tempo i en lagorienterad miljö.

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor

Lastning och lossning

Sortering och märkning av gods

In- och utleveranser

Registrering i lagersystem

Bidra till ordning och struktur på lagret

Truckkörning

Vi söker dig som

Är noggrann, ansvarsfull och arbetsvillig

Trivs med att arbeta praktiskt och i team

Har god fysik och kan hantera ett aktivt arbete

Kan kommunicera på svenska eller engelska

Meriterande:

Truckkort (A/B)

Erfarenhet av lager eller logistik

Vi erbjuder

En trygg heltidsanställning i Helsingborg

Kollektivavtal och marknadsmässig lön

God arbetsmiljö och trevliga kollegor

Möjlighet till utveckling inom logistik och lager

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9540488

