Lagerarbetare - Heltid
Hirely AB / Lagerjobb / Sundsvall Visa alla lagerjobb i Sundsvall
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en lagerarbetare för heltidsarbete i Sundsvall. Det här är en roll för dig som trivs med ett aktivt arbete, har god arbetsmoral och vill vara en viktig del av logistikkedjan.
Du kommer att arbeta i en dynamisk lagerverksamhet där noggrannhet, samarbete och effektivitet är avgörande för att verksamheten ska fungera smidigt.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:
Plock och pack av varor
Mottagning och kontroll av inkommande leveranser
Hantering av utgående gods
Lagerhållning och inventering
Sortering och organisering av produkter
Bidra till ordning, säkerhet och struktur på lagretKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga
Är flexibel och har en positiv inställning
Kan arbeta effektivt även under perioder med högt tempo
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din arbetsvilja, inställning och förmåga att lära dig nya arbetsuppgifter.
Meriterande
Erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Truckkort
Erfarenhet av lagerhanteringssystem
Körkort B
Om anställningen
Heltid
Placering i Sundsvall
Arbetstider enligt schema
Start enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
852 30 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9960604