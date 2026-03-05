Lagerarbetare - Heltid
2026-03-05
Vi söker nu en engagerad och noggrann lagerarbetare på heltid i Stockholm åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med ett fysiskt arbete och vill arbeta i en strukturerad och tempofylld miljö.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som lagerarbetare ansvarar du för att den dagliga lagerverksamheten fungerar effektivt. Du arbetar med varierande uppgifter inom logistik och lagerhantering, både självständigt och i team.Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor
In- och utleveranser
Lastning och lossning
Registrering i lager- och affärssystem
Inventering och kvalitetskontroller
Hålla ordning och reda på lagretKvalifikationer
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Noggrann och ansvarstagande
Förmåga att arbeta i ett högt tempo
Grundläggande kunskaper i svenska
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av lager- eller affärssystem
B-körkort
Om dig
Du är strukturerad, flexibel och trivs med praktiskt arbete. Du samarbetar väl med kollegor och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter utförs effektivt och korrekt.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Arbetstider: Dagtid eller skift enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9778299