Lagerarbetare - Heltid

Hirely AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-03-05


Vi söker nu en engagerad och noggrann lagerarbetare på heltid i Stockholm åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med ett fysiskt arbete och vill arbeta i en strukturerad och tempofylld miljö.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Om tjänsten
Som lagerarbetare ansvarar du för att den dagliga lagerverksamheten fungerar effektivt. Du arbetar med varierande uppgifter inom logistik och lagerhantering, både självständigt och i team.

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor
In- och utleveranser
Lastning och lossning
Registrering i lager- och affärssystem
Inventering och kvalitetskontroller
Hålla ordning och reda på lagret

Kvalifikationer
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Noggrann och ansvarstagande
Förmåga att arbeta i ett högt tempo
Grundläggande kunskaper i svenska

Meriterande

Truckkort
Erfarenhet av lager- eller affärssystem
B-körkort

Om dig

Du är strukturerad, flexibel och trivs med praktiskt arbete. Du samarbetar väl med kollegor och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter utförs effektivt och korrekt.

Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Arbetstider: Dagtid eller skift enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
111 20  STOCKHOLM

Jobbnummer
9778299

