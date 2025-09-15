Lagerarbetare - Gällivare
2025-09-15
Jobba som lagerarbetare i Gällivare - Fysiskt arbete i logistikens hjärta
Vill du vara med och skapa ordning i logistiken? Som lagerarbetare blir du en viktig kugge i ett fartfyllt och engagerat lagerteam där ingen dag är den andra lik. Vi söker dig som trivs med aktivt arbete, gillar att ta ansvar och tycker om miljöer där samarbete är en del av vardagen!
Dina arbetsuppgifter inom lagerarbete
Plock och pack av varor
Lastning och lossning av gods
Sortering, inventering och mottagning av leveranser
Upprätthålla ordning och reda på lagret
Bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö tillsammans med kollegor
Vi söker dig som vill arbeta på lager
Är arbetsvillig, pålitlig och kommer i tid
Gillar fysiskt arbete och har god fysik
Har god samarbetsförmåga och trivs i team men är självgående
Har B-körkort (meriterande, men inget krav)
Talar och förstår svenska
Truckkort är meriterande
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats i ett positivt och stöttande lag
Möjligheter till utveckling inom logistik och lagerhantering
Kollektivavtalsenlig lön och anställningsvillkor
Arbetstid: Heltid, dagtid måndag-fredag
Placeringsort: Gällivare
Start: Omgående, urval sker löpande
Om Simplex - Lager och logistik med framtiden i fokus
Vi är Simplex, ett bemanningsföretag som älskar utveckling, både hos människor och företag. Våra medarbetare driver logistiken framåt i hela Sverige - på lager, terminaler och ute på vägarna. Hos oss får du chansen att växa, upptäcka nya möjligheter och bli en viktig del av framtidens logistik.
Så söker du jobbet som lagerarbetare i Gällivare
Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tillsätter tjänsten så snart vi har hittat rätt person.
Vill du bli en del av ett starkt och engagerat lagerteam i Gällivare? Sök jobbet nu!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb.
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277)
982 38 GÄLLIVARE
