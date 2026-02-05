Lageransvarig till vår filial i Växjö
Isopartner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Växjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Växjö
2026-02-05
Isopartner AB är sedan många år en av landets ledande grossist av teknisk isolering, lösningar inom plåt, brandskydd och akustik. Sedan starten har vi framgångsrikt levererat material tillsammans med tekniska lösningar och expertis kring dessa över hela landet. Idag arbetar vi från sex filialer från Malmö, Göteborg, Växjö, till Årsta och Solna i Stockholm, samt Luleå.
Närhet och personlig service från engagerad personal, branschkännedom och en hög materialkompetens bidrar till att allt fler isolerings entreprenörer väljer oss som sin huvudsakliga leverantör.
ISOPARTNER är en grossist med inriktning på att förse professionella entreprenörer inom isolering, plåt och passivt brandskydd med tekniska lösningar, väl beprövade produkter och säkra leveranser.
Företagsnamnet ISOPARTNER speglar vad vi alltid har varit. Våra kunder är inte bara kunder, de är partners och vårt mål är att stärka deras konkurrensförmåga så att de lyckas. För att vi ska kunna lyckas med det så måste vi vara tillräckligt flexibla att kunna erbjuda kundanpassade lösningar. Med våra produkter bidrar vi till en minskad energiförbrukning, förbättrat inomhusklimat och skydd mot brandspridning.
Om jobbet
Nu söker vi en lösningsorienterad lageransvarig med erfarenhet att arbeta i affärssystem till oss på vårt lager på Lantmannavägen i Växjö.
Som lageransvarig hos oss ansvarar du för in- och utleveranser samt stöttar kundmottagningen som backup med orderregistrering. I din arbetsvardag ingår att lasta vår egen turbilsleverans, arbeta med godsmottagning, plock och pack, utlämning till kund, inleveransregistrering, returhantering samt att fylla på varor i butiken.
Vem är du?
Du gillar service, högt tempo och givetvis möte med kunder. Vår filial i Växjö är ett sk. Höglager. Du bör vara strukturerad och ha lätt att tolka information från våra digitala enheter samt vara noggrann. Du har självklart erfarenhet från lagerarbete sedan tidigare, gärna inom byggvaruhandel.
En fördel är att du även är van att hantera lager med digitala verktyg, då vi ständigt utvecklar vår verksamhet för framtiden. Du får också möjlighet att arbeta med ett härligt gäng, som sätter fokus på både trivsel och service.
Vi har kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Truckkort A 1-4; B 1-4,
Erfarenhet av arbeta i affärssystem, meriterande med vana i Microsoft Dynamics
B-körkort
Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Gå gärna in på vår hemsida www.isopartner.se
och läs mer om oss. Vi tar emot ansökningar tom 1 mars 2026, vi granskar ansökningarna löpande.
Tveka inte att höra av dig.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen här intill.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isopartner AB
(org.nr 556694-1653), https://www.isopartner.se
Lantmannavägen 3B (visa karta
)
352 41 VÄXJÖ Jobbnummer
9724417