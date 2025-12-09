Lageransvarig till Karossan i Södertälje
Karossan fortsätter att växa och söker nu en lageransvarig som vill vara en central del av företagets utveckling. Här får du en roll med stort ansvar, varierade arbetsuppgifter och en viktig funktion i hela verksamhetens flöde.
Om tjänsten Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Karossan har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Karossan en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
Karossan Invest AB är en av Sveriges ledande specialister på bilinredningar och byggnationer. Företaget utför montage, svets-, plåt-, plast- och lackarbeten samt elinstallationer. Karossan grundades 1944 som ett snickeri med Scania som största kund - man byggde helt enkelt lastbilshytter i trä. I takt med att fordonsindustrin utvecklats har även Karossan vuxit, med fler kunder och mer avancerade uppdrag.
Idag arbetar cirka 35 personer i verksamheten, med produktionen förlagd till Södertälje. Bland kunderna finns Mercedes, Försvaret, Polisen, Räddningstjänsten, Relacom, SVT, Telia och Volkswagen. Karossan står för kvalitet, hantverk och innovativa lösningar - från idé till färdig fordonspåbyggnad.
Arbetsuppgifter
Som lageransvarig hos Karossan ansvarar du för att skapa ordning, effektivitet och god service genom hela lagerflödet. Du arbetar med mottagning och utskick av gods, registrering och dokumentation, samt kvalitetskontroller av inkommande och utgående material. Du organiserar lagret, hanterar reservdelar från webbshop och mail, och ansvarar för packning och leveransförberedelser. Rollen inkluderar också inköp av utvalda artiklar och förnödenheter, skrothantering, löpande städning och ordning, samt inventering. Du förbereder även pallar med material inför specifika byggnationer och bidrar aktivt till företagets arbete med miljö och kvalitetsstandarder. Arbetet innebär därtill vissa tunga lyft och ett aktivt arbetsmoment i den dagliga driften.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa effektiv hantering vid mottagning och utleverans av gods
Upprätthålla ordning, struktur och säkerhet i lagret
Registrera, dokumentera och kvalitetssäkra inkommande och utgående gods
Hantera reservdelsbeställningar, packning och förberedelser för leverans
Genomföra inköp av utvalda artiklar och förnödenheter
Utföra återvinning, avfallshantering och skötsel av skrot
Ansvara för regelbunden inventering och uppföljning av lagernivåer
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av liknande arbete inom lager eller logistik
B körkort
Giltigt truckkort
God datorvana och förmåga att lära dig nya system
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och noggrann. Du trivs i en roll där du arbetar självständigt och där du behöver kunna prioritera mellan flera uppgifter. Du har en positiv attityd, ett serviceinriktat bemötande och en god samarbetsförmåga. Du uppskattar ordning och vill bidra till att utveckla och förbättra lagrets rutiner och arbetssätt.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Södertälje Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
