Lageransvarig sommar Individ Prestige Nordby

Kompaniet Strömstad AB / Lagerjobb / Strömstad
2026-02-27


Vi söker nu sommarpersonal lager till våra butiker på Nordby köpcenter.
Vi bedriver klädbutiker med märkeskläder för herr och dam med varumärken som Polo Ralph Lauren, Hugo Boss, Barbour, Gran Sasso och By Malene Birger.
I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för att butikernas leveranser packas upp. Samt packning och hantering av webbordrar.
Det kan också förekomma hantering och leverans utav våra sommarbutikers varor så därav är körkort ett krav.
Butikerna ligger i Strömstads kommun.
Tjänsten kan både vara heltid och deltid under sommaren.

Du som söker måste vara
positiv
stresstålig
ärlig
ordningsam
flexibel
strukturerad
Vi söker dig som är drivande och ambitiös med stor vilja och stort engagemang.

Vi undanber oss all kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@individprestige.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lageransvarig".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kompaniet Strömstad AB (org.nr 556632-1260)
Tornstigen 6 (visa karta)
452 31  STRÖMSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ägare
Jon Erlend Ingvoldstad
jobb@individprestige.se
0708891534

Jobbnummer
9769206

