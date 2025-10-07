Lageransvarig i Jordbro, Stockholm
2025-10-07
Hos oss på Vitvaruservice i Stockholm brinner vi för att ge våra kunder riktigt bra service! Fungerande vitvaror förenklar vardagen och är nödvändigt för att livet ska rulla på för våra kunder. Vi är stolta över det viktiga jobb vi gör och strävar efter att hela tiden utveckla vår verksamhet.
I och med att ett av våra systerföretag flyttar in i våra lokaler, söker vi nu en ny kollega som tar ansvar för båda bolagens lager i en och samma lagerlokal Vi är i behov av en medarbetare som säkerställer att lagret hanteras effektivt och som har hög prioritet på ordning och reda. Som lageransvarig har du en viktig roll i verksamheten och samarbetar med hela organisationen. Dina arbetsuppgifter
* Hantering av alla in- och utleveranser av vitvaror, inklusive packning och plockning av varor/produkter för leverans eller upphämtning.
* Säkerställa ordning och reda på lagret.
* Säkerställa att våra installatörer får med sig rätt produkter för leverans på daglig basis.
* Hantera returer.
* Uppdatera vårt ärendehantingssystem för att hantera produkter och leveranser.
* Bidra med idéer och förbättringar för olika system.
* Skriva ut fraktsedlar och boka frakter.
* Ansvara för andra dagliga uppgifter som kan uppstå.
Ditt största ansvar kommer att vara att ha fullständig översikt över lagret, ta emot leveranser och säkerställa ordning och reda. Vårt lager består av ca 200 vitvaror och hanteras till stor del manuellt. Lagret delas av två systerföretag. I dina arbetsuppgifter ingår att ta emot leveranser, säkerställa rätt produkter till rätt utleverans/lastbil till kund samt att säkerställa ordning och reda på lagret.
Den vi söker:
* Är initiativtagande och noggrann.
* Har förmåga att kommunicera och samarbeta med våra installatörer och övriga medarbetare på ett professionellt och positivt sätt.
* Tycker om att organisera och är duktig på att skapa ordning och reda.
* Har initiativförmåga och en öppenhet för att föreslå förbättringar.
* Har god kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift.
* Arbetet kan vara fysiskt krävande i vissa arbetsmoment så god fysik är en förutsättning
* Lämplig bostadsort är söder om Stockholm.
För denna roll krävs:
* Tidigare erfarenhet av liknande roll inom lagerhantering är meriterande men inget krav
* Ordningssinne och ett genuint intresse av ordning och reda
* Körkort.
* Erfarenhet inom vitvarubranschen är meriterande.
Om anställningen:
* Tjänsten är heltid och tillsvidareanställning efter provanställning.
* Arbetstider är vardagar kl 7-16.
* Månadslön.
* Kollektivavtal med tillhörande försäkringar och pension.
Tillsättning:
Inkomna ansökningar hanteras löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vitvaruservice i Stockholm erbjuder heltäckande tjänster inom installation, service och reparation av vitvaror och andra hemprodukter till både privata kunder och företag i Stockholmsområdet. Vår serviceanläggning ligger i Jordbro i Stockholm. Härifrån utgår våra fälttekniker som utför 200 servicebesök om dagen.
Vi är ett serviceföretag som består av kunniga medarbetare i blandad ålder och med mångårig samlad erfarenhet. Vi är i dagsläget ca 45 personer som är mycket stolta över det viktiga jobb vi utför och där vår värdegrund genomsyrar vårt arbete.
Våra värdeord är: Ledarskap, enkelhet och glädje.
Vi är servicepartner till Electrolux men arbetar även med andra märken.
Vi är också en del av Servly Group som är en märkesoberoende aktör inom installation och service av vitvaror och andra hemprodukter med verksamhet runt om i landet.

Kvalifikationer
Körkortskrav
Sista dag att ansöka är 2025-11-21

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vitvaruservice i Stockholm AB
Bill Porshage
bill.porshage@vitvaruservice.se

Jobbnummer
9545668