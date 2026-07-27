Lageransvarig

Bemano AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-07-27


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Lageransvarig – Göteborg (Hisingen)
Vi söker en engagerad och strukturerad lageransvarig som vill ta ett helhetsgrepp om vår lagerverksamhet på Hisingen. I rollen blir du en nyckelperson som säkerställer att flöden, rutiner och kvalitet håller hög nivå varje dag. Du trivs med ansvar, gillar ordning och brinner för att skapa effektiva arbetsprocesser.

Publiceringsdatum
2026-07-27

Arbetsuppgifter
Ansvar för daglig drift av lagret

Planering och koordinering av in- och utleveranser

Ledning och stöd till lagerpersonal

Optimering av lagerlayout och arbetsflöden

Inventering, kvalitetskontroll och rapportering

Säkerställande av arbetsmiljö och säkerhetsrutiner

Kontakt med transportörer och interna avdelningar

Vi söker dig som
Har erfarenhet av lagerarbete och gärna en ledande roll

Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad

Trivs med att ta ansvar och fatta beslut

Har god datorvana och erfarenhet av lager-/ERP-system

Har truckkort (meriterande men inget krav)

Är en lagspelare som skapar god stämning och tydlighet

Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med stort eget ansvar

Möjlighet att påverka och utveckla lagerverksamheten

Trevliga kollegor och en trygg arbetsmiljö

Konkurrenskraftiga villkor och förmåner

En roll där du verkligen kan göra skillnad

Placeringsort: Hisingen, Göteborg Anställningsform: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: chivai@bemano.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemano AB (org.nr 559487-6426)
422 59  HISINGS BACKA

Jobbnummer
10012626

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