Lageransvarig
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Lageransvarig – Göteborg (Hisingen)
Vi söker en engagerad och strukturerad lageransvarig som vill ta ett helhetsgrepp om vår lagerverksamhet på Hisingen. I rollen blir du en nyckelperson som säkerställer att flöden, rutiner och kvalitet håller hög nivå varje dag. Du trivs med ansvar, gillar ordning och brinner för att skapa effektiva arbetsprocesser.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Ansvar för daglig drift av lagret
Planering och koordinering av in- och utleveranser
Ledning och stöd till lagerpersonal
Optimering av lagerlayout och arbetsflöden
Inventering, kvalitetskontroll och rapportering
Säkerställande av arbetsmiljö och säkerhetsrutiner
Kontakt med transportörer och interna avdelningar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lagerarbete och gärna en ledande roll
Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad
Trivs med att ta ansvar och fatta beslut
Har god datorvana och erfarenhet av lager-/ERP-system
Har truckkort (meriterande men inget krav)
Är en lagspelare som skapar god stämning och tydlighet
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla lagerverksamheten
Trevliga kollegor och en trygg arbetsmiljö
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
En roll där du verkligen kan göra skillnad
Placeringsort: Hisingen, Göteborg Anställningsform: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: chivai@bemano.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
(org.nr 559487-6426)
422 59 HISINGS BACKA Jobbnummer
10012626