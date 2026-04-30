Lageradministratör på deltid till kund i Göteborg
Posti Logistics Staffing AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad lageradministratör till vår kund. Rollen passar dig som gillar att kombinera administrativa arbetsuppgifter ut i en lagerverksamhet och som trivs i en funktion med många kontaktytor. Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar nära både system, lagerflöden och kunder, i en roll som påminner om en stock controller.
Uppdraget inleds med en deltidsanställning på 50% som efter 3 månader övergår till heltid på 100%.
Om rollen
Du kommer att ha en central position i det dagliga arbetet där du hanterar varuflöden, registrering och uppföljning i affärssystem. En stor del av arbetet sker vid dator, men du är också aktiv ute i lagret där du bidrar till att skapa effektiva och välfungerande processer. Rollen innebär även löpande kontakt med kunder, där du stöttar i frågor kring leveranser och beställningar.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Registrering av inkommande leveranser
• Administrering och uppföljning av order
• Kundsupport kopplad till leveranser och beställningar
• Plockning och hantering av varor
• Hantering av returer
• Underhåll av artikelregister
• Säkerställa ordning och struktur i lagermiljönProfil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från lager, logistik eller liknande arbete
• Är van vid att arbeta i olika system och har god datorvana
• Trivs med ett varierat arbete som kombinerar administration och fysiskt arbete
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person är du noggrann, organiserad och tar ansvar för dina uppgifter. Du har ett lösningsfokuserat synsätt, är serviceinriktad och bidrar till ett gott samarbete med dina kollegor.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689)
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Kontakt
Ilmar Keyo ilmar.keyo@posti.com Jobbnummer
9886735