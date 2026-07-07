Lageradministratör
Gunnar Dafgård Aktiebolag / Lagerjobb / Götene Visa alla lagerjobb i Götene
2026-07-07
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Dafgårds är inne i en stark tillväxtfas och det görs investeringar för att vi ska kunna fortsätta växa i framtiden. Köket i Källby står aldrig stilla och med företagets framgång kommer också behovet av fler duktiga medarbetare. Nu söker vi en strukturerad och engagerad lageradministratör till vårt Underhållslager, som vill vara med och utveckla våra lagerflöden.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som lageradministratör kommer du ha en varierad och praktisk roll där du ansvarar för att underhålla våra artiklar i systemet men även på plats. Du blir en viktig del av ett team som arbetar inom fyra olika områden: Avrop/inköp, godsmottagning, utplock och support. För att skapa omväxling roterar vi mellan dessa arbetsområden varje vecka – med undantag för avrop/inköp.Dina arbetsuppgifter
Justering av lagernivå i samråd med underhållspersonal
Mottagning av gods, kontroll och inlagring
Packa samt skicka gods
Inventering av lagersaldo och kvalité på lagerartiklar
Uppläggning av nytt material samt artikelvård på befintligt
Utplock av material
Kalibrera termometrar
Truckkörning
Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är:
Attestering av inkomna fakturor knutna mot våra beställningar
Mottagning och administration av beställningar samt avrop
Leveransbevakning
Kvalifikationer & Egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet inom lageradministration/lagerarbete med ett driv för goda resultat. Du är en lagspelare med stark servicekänsla, god kommunikationsförmåga och ett driv att bidra. Rollen kräver att du är noggrann, strukturerad och har förmåga att se både detaljer och helheten. Du är stresstålig, prestigelös och har förståelse för hela lagerprocessen. För rollen ser vi även att du har:
Motsvarande utbildning eller erfarenhet
Förmåga att kommunicera på ett rakt, tydligt och enkelt sätt samt flytande engelska
Goda kunskaper i Microsoft Office
Kunskaper i SAP är meriterande
TruckkortSå ansöker du
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Ansök här" i denna annons. Ansökningar som kommer in via brev eller e-mail tas tyvärr inte med i rekryteringsprocessen. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid eventuella frågor sänd gärna ett e-mail till avdelningschef för underhållslager Kian Litter, kian.litter@dafgard.se
Sista dag att ansöka är 31 juli
Observera att vi genomför alkohol- och drogtester i samband med anställning samt slumpmässigt under anställning för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Om köket i Källby
Gunnar Dafgård AB är ett svenskt familjeägt företag med drygt 1400 anställda och en omsättning på ca 4,5 miljarder SEK. Företaget grundades 1937 i Källby, Västergötland och där finns fortfarande huvudkontor och all produktion. Under tre varumärken; Dafgårds, Billys och Gorbys, säljs frysta och kylda livsmedel till dagligvaruhandeln, restaurang och storkök samt export. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnar Dafgård Aktiebolag
(org.nr 556080-5714), https://www.dafgards.se/sv/
Sjökvarnsvägen 30 (visa karta
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531 82 KÄLLBY Arbetsplats
Gunnar Dafgård AB Jobbnummer
9995004