Lager- och reservdelsadministratör med fordonsintresse sökes!

Lion's Trucks AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-12-11


Har du erfarenhet av reservdelshantering, ett tekniskt intresse och gillar att hålla ordning? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu en lager- och reservdelsadministratör som kommer spela en viktig roll internt och stödja vårt verkstadsteam med att säkerställa att rätt delar finns på plats - alltid.
Om rollen:
Som lager- och reservdelsadministratör kommer du att ha en central roll där du är en del i teamet som sköter hantering av reservdelar och orderplock till vår verkstad. Du kommer att arbeta nära våra tekniker för att säkerställa att de har de rätta delarna när de behöver dem. Det är en roll som kräver yrkesstolthet, då det är avgörande att varje beställning är korrekt och att vi levererar rätt produkt i rätt tid, varje gång.

Publiceringsdatum
2025-12-11

Arbetsuppgifter
Lagerhållning och orderhantering i vårt lagersystem (Kobra - meriterande)

Förbereda och plocka reservdelar inför dagens arbeten

Stötta teknikerna vid beställning och identifiering av rätt delar

Registrering av inleveranser

Säkerställa att lagret är organiserat och välfyllt

Leverera hög kvalitet genom att alltid säkerställa att rätt produkt är på plats för varje arbetsuppgift

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av reservdelshantering, gärna inom fordonsbranschen

Är tekniskt kunnig och har ett öga för detaljer

Har god datorvana (Office 365 och Kobra är meriterande)

Trivs i en flexibel och högt tempo-miljö

Är strukturerad, ansvarsfull och lösningsorienterad

Har goda kunskaper i svenska och engelska

Har B-körkort (meriterande)

Har ett starkt engagemang för att leverera rätt produkt och säkerställa hög kvalitet i alla moment

Vad vi erbjuder:

Ett familjärt och engagerat team som stöttar och lär av varandra

Stort ansvar och möjlighet att utvecklas i en varierande roll

Friskvårdsbidrag och kollektivavtal

Individuell lönesättning

Tillsvidareanställning

Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lion's Trucks AB (org.nr 556173-4152), http://www.neoplan.se

Arbetsplats
Svenska Neoplan AB

Kontakt
Marie Johansson
marie.johansson@neoplan.se

Jobbnummer
9639222

