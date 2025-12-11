Lager- och reservdelsadministratör med fordonsintresse sökes!
Lion's Trucks AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
Har du erfarenhet av reservdelshantering, ett tekniskt intresse och gillar att hålla ordning? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu en lager- och reservdelsadministratör som kommer spela en viktig roll internt och stödja vårt verkstadsteam med att säkerställa att rätt delar finns på plats - alltid.
Om rollen:
Som lager- och reservdelsadministratör kommer du att ha en central roll där du är en del i teamet som sköter hantering av reservdelar och orderplock till vår verkstad. Du kommer att arbeta nära våra tekniker för att säkerställa att de har de rätta delarna när de behöver dem. Det är en roll som kräver yrkesstolthet, då det är avgörande att varje beställning är korrekt och att vi levererar rätt produkt i rätt tid, varje gång.
Lagerhållning och orderhantering i vårt lagersystem (Kobra - meriterande)
Förbereda och plocka reservdelar inför dagens arbeten
Stötta teknikerna vid beställning och identifiering av rätt delar
Registrering av inleveranser
Säkerställa att lagret är organiserat och välfyllt
Leverera hög kvalitet genom att alltid säkerställa att rätt produkt är på plats för varje arbetsuppgift
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av reservdelshantering, gärna inom fordonsbranschen
Är tekniskt kunnig och har ett öga för detaljer
Har god datorvana (Office 365 och Kobra är meriterande)
Trivs i en flexibel och högt tempo-miljö
Är strukturerad, ansvarsfull och lösningsorienterad
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Har B-körkort (meriterande)
Har ett starkt engagemang för att leverera rätt produkt och säkerställa hög kvalitet i alla moment
Vad vi erbjuder:
Ett familjärt och engagerat team som stöttar och lär av varandra
Stort ansvar och möjlighet att utvecklas i en varierande roll
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal
Individuell lönesättning
Tillsvidareanställning
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lion's Trucks AB
(org.nr 556173-4152), http://www.neoplan.se Arbetsplats
Svenska Neoplan AB Kontakt
Marie Johansson marie.johansson@neoplan.se Jobbnummer
9639222