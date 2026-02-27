Lager- och logistikassistent på deltid!
Är du noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta både självständigt och i team? Då kan detta vara rätt roll för dig! Vi söker nu en Lager- och Logistikassistent på deltid till vår kund. I rollen blir du en viktig del av deras logistikflöde och bidrar till att allt fungerar smidigt - från inleveranser på lagret till leverans ut till kund.
Information om tjänsten
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd på behov (60-80 %) hos Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund fram till den 31 oktober.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.se
Som Lager- och Logistikassistent får du en varierad vardag med både administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Du ansvarar för att lagret hålls organiserat, att in- och utleveranser hanteras korrekt samt att lagersaldon och artikelregister stämmer. Rollen innebär även kontakter med kollegor, kunder och samarbetspartners.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ta emot, skicka och administrera leveranser i lagersystemet (inkl. inleveranser, utleveranser och lagerflyttar)
Genomföra inventeringar och uppdatera lagersaldon
Bidra till ordning, struktur och förbättringar i logistiken
Assistera vid inköp, beställningspunkter och artikelregister
Konfigurera enklare leveranser (t.ex. lägga på licenser)
Hantera fraktbokningar i system
Vem är du?
Vi söker dig som tar ansvar för ditt arbete och trivs med att skapa ordning och struktur. Du är serviceinriktad, kommunikativ och samarbetar gärna med andra, samtidigt som du är självgående och inte rädd för att ta initiativ. Du har god arbetsmoral, är nyfiken på att lära dig nytt och förstår vikten av noggrannhet i varje led av logistikkedjan.
Krav för tjänsten:
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier, annat deltidsarbete eller eget företag)
Goda IT-kunskaper och lätt att sätta dig in i olika typer av digitala stödsystem (t.ex. affärs- och lagerhanteringssystem)
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerhantering och logistik
Truckkort
Grundläggande förståelse för företagsekonomi
OMFATTNING: Deltid, ca 24-32 h/vecka
ARBETSTIDER: Dagtid vardagar
START: Omgående
URVAL: Sker löpande
Du söker till tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta mig på amanda.sanden@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
