Lager- och logistikansvarig till Sepson
2026-02-23
Om jobbet
Som lager- och logistikansvarig på Sepson ansvarar du för att lager och materialflöden fungerar i vardagen, från inkommande gods till att rätt material finns tillgängligt för produktion och utleverans. Du skapar ordning, struktur och tydlighet i lagret.
I Lidköping är lagret under uppbyggnad, vilket innebär att du får en viktig roll i att skapa struktur, arbetssätt och ordning från start. Du arbetar i affärssystemet Monitor och säkerställer korrekta lagertransaktioner och uppdaterade saldo. Rollen är både operativ och koordinerande, där du driver förbättringar i arbetssätt och lagerstruktur.
För tjänsten kan visst resande till Vansbro förekomma initialt som en del av upplärningen.
I rollen ingår att:
• Ansvara för den dagliga driften i lagret. Godsmottagning, utlastning samt förplock till montage.
• Säkerställa kvalitet i materialflödet genom kontroll, avvikelsehantering och spårbarhet.
• Arbeta med lagerstruktur och inventering för att skapa ordning och effektivitet.
• Se till att lagertransaktioner och saldo hålls uppdaterade i affärssystemet.
• Arbeta för hög leveransprecision genom samarbete, kvalitetstänk och ordning i lagret.
Vi söker dig som har erfarenhet från lager/logistik och trivs med ansvar och struktur. Du är van att arbeta metodiskt, prioritera när tempot varierar och skapa ordning som andra kan följa.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och gillar att få saker att fungera i praktiken. Meriterande är erfarenhet av affärssystem Monitor, inventeringsarbete och förbättringsarbete kopplat till lagerflöden.
Vi erbjuder:
• En stabil och utvecklande roll i ett teknikdrivet företag med global räckvidd.
• En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar.
• Möjlighet att påverka arbetssätt, kvalitet och flöde i en växande verksamhet.
Om företaget
Sepson är ett marknadsledande företag med rötter från 1900, specialiserat på utveckling och tillverkning av hydrauliska fordonsmonterade vinschar för civila och militära användare globalt. Genom nära samarbete med våra kunder och partners bidrar vi till ökad säkerhet och robusta lösningar som fungerar när det verkligen gäller.
Sepson AB är en del av Sepson Winchgroup AB, tillsammans med bland andra Lidan Marine AB, Vime S.R.I, Patterson Manufacturing och vårt utvecklingsbolag Lidan Sepson Engineering AB. Tillsammans stärker vi vår position som global leverantör och driver innovation framåt.
Just nu befinner vi oss i en spännande tillväxtfas och bygger ut vår monteringskapacitet i Vansbro och Lidköping. Vi söker nya medarbetare som vill vara med och forma framtidens vinschlösningar. Vill du bli en del av ett internationellt företag med verksamhet på flera orter? Då kan Sepson vara rätt plats för dig.
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett företag som skapar framtidens vinschlösningar! Placeringsort för tjänsten är Lidköping.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 20 mars, 2026
Frågor samt ansökningar mailas in till adressen talent@sepson.se
Märk mailet med "Lager- och logistikansvarig"
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: talent@sepson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager- och logistikansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sepson AB
(org.nr 556353-8692), http://www.sepson.se
Fiskaregatan 3 (visa karta
)
531 18 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sepson AB i Lidköping Jobbnummer
9759243